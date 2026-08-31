Djokovic, lacrimi pe teren după eliminarea de la US Open 2026. Mariano Navone a produs șocul de la New York

Novak Djokovic a părăsit US Open 2026 încă din primul tur, după una dintre cele mai surprinzătoare înfrângeri ale carierei sale. Sârbul a fost învins de argentinianul Mariano Navone, pe arena Arthur Ashe, scor 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, după un meci maraton de peste patru ore și jumătate.
Eșecul pune capăt unei serii impresionante pentru Djokovic: 78 de victorii consecutive în primul tur al turneelor de Grand Slam, conform WTA. În plus, este una dintre cele mai neașteptate eliminări de la US Open din ultimii ani.
Probleme fizice pentru Djokovic, încă din primul set
Novak Djokovic a început partida cu dificultăți evidente din punct de vedere fizic. Fostul lider mondial venise la New York după problemele apărute la Cincinnati, unde i s-a făcut rău pe teren în turul secund.
În duelul cu Mariano Navone, Djokovic a solicitat medicație încă din primul set. Deși a condus cu 4-1, sârbul a cedat manșa inaugurală în tie-break, după aproximativ o oră și 15 minute de joc.
A fost prima dată din 2006 când Djokovic a pierdut primul set al unui meci disputat la Flushing Meadows.
Djokovic a revenit, dar Navone a rezistat
Sârbul și-a ridicat nivelul în următoarele două seturi, bazându-se în special pe un serviciu mai eficient. Djokovic a egalat situația la seturi după 7-5, apoi a trecut în avantaj, impunându-se cu 6-4 în actul al treilea.
Totuși, această perioadă a fost extrem de dificilă pentru campionul sârb. Djokovic a avut din nou probleme medicale pe teren, iar familia sa, prezentă în tribune, a urmărit cu emoție finalul setului al treilea. Jelena Djokovic și copiii Stefan și Tara au reacționat intens la fiecare punct important.
Djokovic a ratat două mingi de set, dar a reușit să salveze și o oportunitate de rebreak a lui Navone, înainte de a închide setul și de a prelua conducerea.
Mariano Navone a câștigat duelul fizic
Argentinianul nu a cedat însă după ce a pierdut seturile doi și trei. Cunoscut pentru jocul său solid de pe fundul terenului și pentru capacitatea de a susține schimburi foarte lungi, Navone a profitat de scăderea fizică a adversarului său.
În setul al patrulea, Navone s-a desprins la 4-2, după un game de peste zece minute în care Djokovic salvase trei mingi de break. Argentinianul a forțat apoi decisivul, iar în setul al cincilea diferența de energie a devenit evidentă.
La 39 de ani, Djokovic nu a mai reușit să țină ritmul cu adversarul său mai tânăr cu 14 ani. Navone a câștigat opt game-uri consecutive și s-a distanțat rapid în setul decisiv. Într-un moment încărcat de emoție, Djokovic a izbucnit în lacrimi pe teren.
Victorie uriașă pentru Mariano Navone
Mariano Navone a obținut astfel cea mai importantă victorie a carierei și prima sa victorie într-un meci de cinci seturi. Argentinianul avea anterior un bilanț de 0-4 în partidele decise în setul al cincilea.
În turul al doilea de la US Open 2026, Navone îl va întâlni pe câștigătorul partidei dintre Matteo Berrettini, semifinalist la New York în 2019, și Stan Wawrinka, campion la US Open în 2016.
Pentru Djokovic, eliminarea prematură ridică semne de întrebare privind calendarul său din finalul sezonului și capacitatea de a reveni la nivel maxim după problemele fizice apărute în ultimele săptămâni.