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Actualitate· 1 min citire
Ora 20:55 - Editie incendiară Culisele Statului Paralel. Viorel Pașca rupe tăcerea
Publicat16 iul. 2026, 16:37
Actualizat16 iul. 2026, 16:41
SursăRealitate Plus
Ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”! În timp ce românii sunt cocoșați cu taxe și îngenuncheați de scumpiri, lipitorile de la partide încasează.
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