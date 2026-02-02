Accident rutier mortal pe DN1D, în Prahova: un autoturism a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR

Accident mortal în Prahova

Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață pe DN1D, între localitățile Albești-Paleologu și Ciorani, în județul Prahova. Un autoturism și un TIR s-au ciocnit frontal, iar șoferul mașinii a murit în urma impactului.

Potrivit primelor informații, conducătorul autoturismului ar fi pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a intrat direct în TIR-ul care circula regulamentar. În urma loviturii, autoturismul a fost proiectat în afara carosabilului.

La fața locului au intervenit polițiștii rutieri, care au dirijat traficul și au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Echipaje de pompieri și ambulanțe au fost, de asemenea, mobilizate în zonă. Conform ISU Prahova, în accident au fost implicate două autocamioane și un autoturism, în care se aflau trei persoane. Unul dintre camioane era gol, iar celălalt transporta sare.

„Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova intervin, în acest moment, pe Drumul Național 1D, în afara localității Albești Paleologu, pentru efectuarea cercetării la fața locului și asigurarea fluenței traficului rutier, ca urmare a producerii unui eveniment rutier. Recomandăm conducătorilor de autovehicule care tranzitează zona producerii evenimentului să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Sursa: Realitatea de Prahova