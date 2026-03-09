Agent de poliție din Prahova, trimis în judecată după e a fost prins că a luat șpagă 1.000 de lei

Un agent de la IPJ Prahova va răspunde în fața legii după ce a fost prins luând mită de la un șofer indisciplinat. Procurorii susțin că agentul a primit bani pentru a nu întocmi procesul-verbal de suspendare a permisului, însă tranzacția s-a finalizat cu un flagrant care îl trimite acum direct în fața magistraților.

Ceea ce a început ca o simplă abatere în trafic s-a transformat într-un dosar penal pentru un agent din cadrul IPJ Prahova. Potrivit probatoriului administrat de anchetatori, totul a pornit pe data de 9 ianuarie 2026, când polițistul, aflat în timpul serviciului, a oprit un șofer care nu acordase prioritate de trecere. În loc să aplice legea, care prevedea nu doar o amendă, ci și suspendarea permisului de conducere, agentul i-ar fi sugerat martorului denunțător o „scurtătură”: 1.000 de lei pentru ca incidentul să fie dat uitării.

Șoferul indisciplinat a sunat la linia anticorupție

Planul polițistului a fost însă dejucat rapid. Șoferul a ales să sune la linia verde 0800.806.806, sistemul Call-center anticorupție, sesizând tentativa de șantaj. Sub coordonarea ofițerilor de la Serviciul Județean Anticorupție (SJA) Prahova, a fost pusă la cale o operațiune de prindere în flagrant.

Patru zile mai târziu, pe 13 ianuarie, întâlnirea pentru predarea banilor s-a transformat într-o cursă fără ieșire pentru agent. Ofițerii SJA au surprins momentul exact în care acesta primea suma de 1.000 de lei, mita fiind marcată și documentată pas cu pas.

Dosarul ajunge pe masa judecătorilor

Luni, reprezentanții SJA Prahova au confirmat oficial finalizarea cercetărilor și trimiterea în judecată a inculpatului. Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Prahova, unde fostul agent va trebui să dea socoteală pentru acuzația de luare de mită.