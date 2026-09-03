A fost alertă în Ploiești după descoperirea unui obiect suspect. Ce au transmis oamenii legii

Intervenția de amploare de joi dimineață din Ploiești s-a încheiat fără incidente. IPJ Prahova anunță că obiectul suspect descoperit în curtea unui imobil de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino a fost verificat și nu prezenta elemente care să indice existența unui pericol.
UPDATE - Ce a stabilit Poliția despre obiectul suspect din Ploiești?
Alarma care a mobilizat joi dimineață importante forțe de intervenție în Ploiești s-a dovedit nefondată. IPJ Prahova a transmis primele informații oficiale și anunță că obiectul suspect descoperit în curtea unui imobil de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino a fost examinat în condiții de siguranță și nu prezenta elemente care să indice existența unui pericol.
Intervenția a început în dimineața zilei de 3 septembrie 2026, după ce o persoană a sunat la 112 și a semnalat o cutie de mici dimensiuni. Având în vedere aspectul și natura necunoscută a obiectului, autoritățile au tratat situația ca pe un posibil pericol și au izolat zona.
După verificările efectuate de specialiști, suspiciunile inițiale nu s-au confirmat. Poliția Prahova anunță oficial că obiectul nu reprezenta un risc pentru populație sau pentru bunurile din zonă.
„În urma verificărilor efectuate și a examinării obiectului în condiții de siguranță, s-a stabilit că acesta nu prezintă elemente care să indice existența unui pericol pentru siguranța persoanelor sau a bunurilor”, precizează Poliția Prahova.
Anterior, primele informații din anchetă indicau că mecanismul electronic ar fi putut proveni de la o jucărie, având componente din plastic, fire și emițând semnale luminoase și sonore. IPJ Prahova nu confirmă însă oficial proveniența obiectului, ci precizează doar că acesta nu era periculos.
Știre inițială - Alertă joi dimineață în Ploiești, după ce un dispozitiv electronic suspect a fost descoperit în zona Podul Înalt, în apropierea unui bloc turn. Autoritățile au izolat imediat perimetrul, iar locatarii nu au mai putut intra sau ieși din zona de siguranță stabilită de anchetatori.
La fața locului au intervenit polițiști, luptători de la Acțiuni Speciale, reprezentanți ai SRI și echipe specializate antitero. Operațiunea s-a încheiat în jurul orei 9:30, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce era obiectul și dacă acesta reprezenta un pericol, conform presei locale.
Cum a început alerta din zona Podul Înalt?
Alarma a fost dată în jurul orei 7:30, când mai multe echipaje de intervenție au ajuns în zona blocului unde fusese observat dispozitivul suspect.
Un locatar al imobilului a povestit că, din acel moment, accesul în perimetrul stabilit de autorități a fost complet restricționat.
„De atunci, nimeni nu a mai putut să iasă sau să intre în perimetrul de siguranță”, a relatat acesta.
Zona a fost delimitată pentru ca specialiștii să poată verifica obiectul în condiții de siguranță.
Cine a intervenit pentru verificarea dispozitivului suspect?
Pe lângă polițiști și luptătorii de la Acțiuni Speciale, la fața locului au ajuns și reprezentanți ai Serviciului Român de Informații, precum și echipe specializate antitero. Specialiștii au verificat dispozitivul și au luat măsurile necesare pentru ridicarea acestuia, dacă situația impunea acest lucru. Pe toată durata intervenției, locatarii și celelalte persoane aflate în zonă nu au avut acces în perimetrul de siguranță.
Intervenția s-a încheiat în jurul orei 9:30, după aproximativ două ore de verificări. Odată finalizată operațiunea, anchetatorii au început să stabilească natura exactă a dispozitivului și modul în care acesta a ajuns în apropierea blocului. Deocamdată nu există informații privind existența unui pericol real sau despre proveniența obiectului.