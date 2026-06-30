Angajații din sănătate încep instruirea pentru greva generală: "Suntem pregătiți pentru protest"

Personalul medical din spitalele românești a început astăzi procedurile de instruire în vederea declanșării unei greve generale, pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării pe care Guvernul ar putea-o adopta inclusiv printr-o sesiune extraordinară. Sindicaliștii din Sanitas avertizează că aceasta este ultima formă de protest pe care o mai au la dispoziție, după ce notificările trimise Executivului au rămas fără răspuns.
Cinci zile de instructaje pentru liderii sindicali
Potrivit lui Viorel Hușanu, liderul Sanitas, organizația a continuat toate formele de protest desfășurate până acum, însă fără niciun rezultat din partea autorităților. "Noi am continuat toate aceste forme de protest, am notificat guvernul, nu ne-a răspuns nici de data aceasta premierul, adică nu știm exact ce s-a întâmplat cu legea salarizării, dacă a suferit modificări, dacă se va adopta sau nu. Nu știm absolut nimic", a declarat acesta în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
Sindicatul se pregătește în continuare pentru declanșarea unei greve generale. Începând de astăzi, timp de cinci zile, vor avea loc instructaje cu liderii Sanitas din toată țara, menite să organizeze comitetele de grevă la nivel local. "Dacă se adoptă legea în forma pe care o știm noi, să fim pregătiți să declanșăm o grevă generală. Ne anunțăm grevă generală", a precizat Hușanu.
Cum ar arăta o zi de grevă generală în spitale
Întrebat cum ar funcționa un spital aflat în grevă generală, liderul Sanitas a explicat că legea impune asigurarea urgențelor și menținerea a cel puțin o treime din personal la datorie. "Este foarte greu să faci acest lucru. Va trebui să colaborăm cu angajatorul astfel încât să vedem cine va munci în acea zi și ce urgențe vor fi asigurate", a spus el.
Potrivit acestuia, în cazul declanșării grevei, va fi necesară o triere a cazurilor: operațiile care pot fi amânate, precum și unele urgențe care nu sunt critice, ar urma să fie reprogramate de pe o zi pe alta sau de pe o oră pe alta. "Nu vrem ca populația să sufere, dar suntem nevoiți să ajungem la această formă de protest pentru că nimic nu se întâmplă", a subliniat Hușanu, adăugând că protestul nu s-ar întinde pe parcursul întregii zile, ci doar pe câteva ore, la început de program.
Liderul sindical a criticat dur forma actuală a legii salarizării, susținând că aceasta prevede o reducere drastică a sporurilor acordate personalului medical. "Sporurile scad foarte mult, sunt lucrări munci, știți cu toții că se plătesc doar 10% spori, și nu acceptăm această variantă, suntem pregătiți pentru grevă", a afirmat acesta.
Lipsă de dialog cu un minister condus interimar
Un alt motiv al nemulțumirii sindicaliștilor ține de absența dialogului cu Ministerul Sănătății. Hușanu a precizat că instituția este condusă interimar de două luni, perioadă în care conducerea ministerului nu a găsit timp pentru o discuție nici măcar pe tema deblocării posturilor vacante din sistem.
"Noi vrem un guvern într-adevăr stabil, pentru că în momentul de față nu avem cu cine negocia. Ministrul Sănătății, care este interimar de două luni de zile, nu a avut timp să stea cinci minute cu noi, nu pe subiectul legii salarizării, ci pe subiectul deblocării posturilor", a declarat liderul Sanitas.
Deficit de 28.000 de posturi în sistemul sanitar
Unul dintre cele mai grave probleme semnalate de sindicat este deficitul masiv de personal din spitale. Potrivit lui Hușanu, la nivel național lipsesc aproximativ 28.000 de posturi, o situație resimțită inclusiv la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, unul dintre cele mai mari spitale de urgență din țară.
"În momentul de față avem un deficit de 28.000 de posturi în sistem, atât în Spitalul Floreasca unde suntem acum, cât și în alte spitale, nu mai avem cu cine lucra. Nu mai avem medici, nu mai avem asistenți, nu mai avem personal auxiliar", a explicat liderul sindical.
El a oferit și un exemplu concret al presiunii la care este supus personalul auxiliar din spitale: "Avem o infirmieră care aleargă într-adevăr pe două etaje sau una care dă masa și în același timp a trebuit să spele pe jos. Nu se mai poate."
Hușanu a tras un semnal de alarmă cu privire la riscul colapsului sistemului medical, dacă autoritățile nu intervin urgent pentru deblocarea posturilor vacante. "Dacă nu deblocăm posturile acum, sistemul va intra în colaps", a avertizat acesta.
Ce urmează
Cu instructajele care au debutat astăzi și se vor derula pe parcursul a cinci zile, sindicatul Sanitas pune bazele unei posibile greve generale care ar putea afecta activitatea spitalelor din întreaga țară, în special operațiile, consultațiile și tratamentele care nu reprezintă urgențe medicale. Decizia finală privind declanșarea protestului va depinde de forma în care va fi adoptată legea salarizării, sindicaliștii avertizând că nu vor accepta o variantă care reduce semnificativ sporurile acordate personalului din sănătate.