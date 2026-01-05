ANM: Coduri portocaliu și galben de ninsori, lapoviță, ploi și viscol

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod portocaliu și Cod galben de ninsori, lapoviță, ploi și viscol, valabile în mai multe județe, până marți dimineață, 6 ianuarie, la ora 10:00.

Atenționarea Cod portocaliu este valabilă în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. Potrivit meteorologilor, mai ales la altitudini de peste 1400 de metri, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20...30 cm (echivalent în apă de 20...30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă.

De asemenea, potrivit ANM, Codul galben de ninsori, ploi, și lapoviță este valabil până marți dimineață în cea mai mare parte a țării, în afară de județele: Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București, Gorj, Teleorman, Olt și Dolj (integral), respectiv Prahova, Dâmbovița și Argeș (parțial).

„Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10...20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10...20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3...10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, a anunțat ANM.

De asemenea, potrivit meteorologilor, tot până marți dimineață, la ora 10:00, vor fi temporar precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10...30 l/mp.

„La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20...50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

Notă: Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate”, a mai transmis ANM.