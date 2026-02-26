Apel fals la 112 din Buzău: polițiștii i-au sancționat pe părinții unui minor de 12 ani

Sursă: https://www.realitatea.net/stiri/actual/apel-fals-la-112-din-buzau-politistii-iau-sanctionat-pe-parintii-unui-minor-de-12-ani_699ffebc58cb4332b12a4ae2

Părinții unui copil de 12 ani din municipiul Buzău au fost sancționați de polițiști, după ce fiul lor ar fi sunat fără motiv la 112, alertând autoritățile, gestul său fiind pus pe seama unei provocări lansate pe o platformă de socializare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, copilul ar fi sunat la numărul de urgență, fără a oferi detalii autorităților despre motivul apelului, situație în care polițiștii au demarat în scurt timp verificări, ținând cont că minorul s-ar fi putut afla în pericol.

"Un minor în vârstă de 12 ani, din Buzău, a sesizat prin SNUAU 112 că solicită intervenția polițiștilor la imobilul în care domiciliază, după care ar fi închis apelul și nu ar mai fi răspuns la telefon. În urma apelului preluat de operator, la locația indicată a fost direcționat de îndată un echipaj de poliție pentru identificarea apelantului, stabilirea particularităților urgenței și înlăturarea eventualului pericol", au transmis polițiștii buzoieni.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că, de fapt, copilul apelase 112 în urma unei provocări în mediul online.

"Polițiștii au depistat și identificat în scurt timp persoana care a apelat numărul unic de urgență și, din primele verificări, a reieșit că apelul a fost realizat fără un motiv justificat, urmare unei provocări lansate pe o platformă de socializare. Aparținătorii copilului au fost sancționați contravențional și au fost consiliați cu privire la necesitatea supravegherii corespunzătoare a minorului, pentru a evita ca acesta să ajungă în situații de risc pe viitor", mai arată sursa citată.

Autoritățile atrag atenția că apelarea prin sistemul național Apeluri de urgență 112 trebuie făcută numai în cazuri de urgență, care necesită intervenția promptă a structurilor de poliție pentru soluționarea evenimentului, iar apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei ori cu amendă de la 2.000 de lei la 4.000 de lei.