Actualitate· 1 min citire

Atacuri asupra președinției și Consiliului de Securitate de la Teheran, anunțate de Israel

3 mar. 2026, 13:58
Actualizat: 3 mar. 2026, 13:58
Atacuri asupra președinției și Consiliului de Securitate de la Teheran, anunțate de Israel

Atacuri asupra președinției și Consiliului de Securitate de la Teheran, anunțate de Israel

Articol scris de Realitatea de Prahova
Sursă: realitatea.net

Luni seară, „avioane israeliene au lovit şi destructurat instalaţii situate în complexul conducerii regimului terorist iranian din inima Teheranului”, a informat armata israeliană.

Palatul prezidențial iranian și birourile Consiliului Suprem de Securitate Națională din Teheran au fost ținta unor atacuri aeriene, a anunțat, marți, Israelul.

Luni seară, „avioane israeliene au lovit şi destructurat instalaţii situate în complexul conducerii regimului terorist iranian din inima Teheranului”, a informat armata israeliană.

„O cantitate mare de muniţii a fost lansată asupra birourilor prezidenţiale şi a clădirii Consiliului Suprem de Securitate Naţională”, condus de Ali Larijani, a adăugat armata.

Citește și:

Mai multe articole despre

atacuri, Teheran, razboi, israel, consiliul de securitate

Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate