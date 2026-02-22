Autobuz implicat într-un accident rutier, la Ploiești

Sursă: realitatea.net

O femeie de 49 de ani a fost rănită sâmbătă seară în Ploiești, după ce autobuzul în care călătorea a fost izbit de un autoturism scăpat de sub control.

Potrivit IPJ Prahova, accidentul s-a produs după ce șoferul mașinii a pierdut direcția de mers, impactul trimițând victima direct la spital pentru îngrijiri medicale.

Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc sâmbătă seara în zona de sud a municipiului Ploiești. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova, incidentul a fost provocat de un tânăr de 31 de ani care, în timp ce traversa podul din zona Gării de Sud spre Bulevardul Petrolului, a pierdut controlul volanului.

Vehiculele au ajuns în glisiera de protecție

Impactul s-a produs în apropierea bretelei de legătură cu strada Depoului. Autoturismul a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un autobuz condus regulamentar de un bărbat de 57 de ani. În urma forței coliziunii, ambele vehicule au fost proiectate în glisiera metalică ce delimitează sensul de mers către Bulevardul Independenței.

O femeie în vârstă de 49 de ani, pasageră în autobuz, a fost rănită și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii care au efectuat cercetarea la fața locului au precizat că ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. La momentul accidentului, asfaltul era umed, însă polițiștii au confirmat că nu existau depuneri de zăpadă, gheață sau polei care să fi favorizat derapajul.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Dosarul penal urmează să stabilească cu exactitate cauza tehnică sau umană care a dus la pierderea controlului direcției de către tânărul șofer.