Bărbat resuscitat după un stop cardio-respirator în timp ce verifica rețeaua electrică

Luptă contracronometru pentru viață, în Prahova

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, care verifica reţeaua electrică într-o zonă de câmp, greu accesibilă, din comuna Balta Doamnei, judeţul Prahova, este resuscitat după ce a suferit un stop-cardio-respirator.

Deşi iniţial salvatorii solitaseră un elicopter SMURD la locul intervenţiei, ulterior, cadrele medicale au decis să-l transporte pe bărbat cu maşina, pentru a putea continua manevrele de resuscitare. ISU prahova a precizat că este vorba despre o urgenţă medicală, şi nu de o electrocutare.

La ora transmiterii acestei știri, pompierii militari de la Punctul de Lucru Balta Doamnei acţionează cu o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD, alături de o ambulanţă SAJ Prahova (cu medic), pentru asistenţa unei persoane într-o zonă greu accesibilă din comuna Balta Doamnei, satul Lacul Turcului.

„La faţa locului a fost identificată o persoană, inconştientă, aflată în stop cardio-respirator (SCR). Din informaţiile primite până în acest moment, ar fi vorba despre un angajat care efectua verificări la nivelul reţelei electrice intr-o zonă de câmp, la distanţă considerabilă faţă de partea carosabilă. Persoana nu s-a electrocutat, ci este vorba despre o urgenţă medicală”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Manevrele de resuscitare, începute în ambulanță

Pompierii au ajutat echipajele medicale să transporte victima din câmp la ambulanţă, unde au fost începute manevrele de resuscitare.

Iniţia, a fost solicitat elicopterul SMURD, care a şi sosit la locul accidentului, însă cadrele medicale sosite la faţa locului au decis să transporte victima pe cale terestră către UPU Ploieşti, pentru a putea continua manevrele de resuscitare.

Sursa: Realitatea de Prahova