Călin Georgescu, mesaj crucial pentru toți românii: „Tot răul se datorează acelei acțiuni samavolnice din 6 decembrie” - VIDEO

Publicat 21 iun. 2026, 11:22 Actualizat 21 iun. 2026, 11:33 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu a venit cu un mesaj tranșant pentru guvernanții care i-au sărăcit pe români și spune că măsurile luate de putere au dus la creșterea inflației și la explozia prețurilor la raft, dar și a facturilor. Pe de altă parte, Georgescu a subliniat că un singur om nu poate face dreptate pentru români, respectiv George Simion, și că acesta are nevoie de susținere.

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