Care sunt obiectivele lui Trump în războiul din Iran. Experții spun că planul ridică mai multe întrebări decât răspunsuri

Operațiunile militare lansate de Donald Trump împotriva Iran au generat numeroase întrebări în rândul analiștilor și al liderilor politici internaționali.

Deși Washingtonul a prezentat o serie de obiective militare, experții spun că strategia finală a administrației americane rămâne neclară și că „au rămas mai multe întrebări decât răspunsuri”.

Cele patru obiective anunțate de Trump

În declarațiile publice, președintele american a enumerat patru scopuri principale ale operațiunilor militare:

Distrugerea arsenalului de rachete balistice al Iranului și a capacității de a produce noi rachete. Neutralizarea forțelor navale iraniene, considerate o amenințare pentru transportul maritim din Golful Persic. Împiedicarea Iranului de a obține arma nucleară, obiectiv descris de Washington drept prioritar. Blocarea sprijinului acordat de Iran grupărilor armate din regiune, inclusiv organizațiilor considerate de SUA drept proxy-uri militare ale Teheranului.

Administrația americană susține că aceste acțiuni au rolul de a elimina „amenințările iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi, în special Israel.

Operațiuni militare în desfășurare

În ultimele zile, armata americană a intensificat atacurile asupra unor obiective iraniene, inclusiv asupra navelor suspectate că ar putea mina Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport petrolier din lume.

În paralel, administrația de la Washington analizează inclusiv scenariul trimiterii unor unități speciale pentru a securiza stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului, care ar putea fi folosite pentru dezvoltarea armelor nucleare.