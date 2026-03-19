Cât te costă să treci pe GPL în 2026 și cât poți economisi la fiecare plin. Șoferii români se uită tot mai mult spre gaz, odată cu explozia prețurilor

Războiul din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor la combustibili și fluctuațiile cursului valutar fac ca tot mai mulți șoferi români să se orienteze către GPL. În loc să plătească aproape 10 lei pe litrul de motorină și 9 lei pe cel de benzină, mulți aleg să dea între 3 și 4 lei pe gaz, deși în primă fază investiția pentru conversie nu este deloc mică.

Specialiștii avertizează că trecerea pe GPL nu este recomandată pentru orice tip de motor. Motoarele cu injecție indirectă se adaptează cel mai ușor, în timp ce motoarele cu injecție directă implică costuri mai mari. Dieselul și motoarele foarte mici nu sunt potrivite pentru conversie. Indiferent de tipul motorului, este obligatoriu să se respecte recomandările Registrului Auto Român (RAR).

Atenție la regulile RAR

Șoferii care aleg să facă conversia trebuie să știe că nerespectarea procedurilor legale atrage amenzi și chiar suspendarea certificatului de înmatriculare. În România circulă aproximativ 700.000 de mașini cu instalații GPL, iar anual sunt omologate câteva zeci de mii. În ultimii ani, interesul pentru conversia la GPL a crescut constant, mai ales pe fondul scumpirii benzinei și motorinei.

Cât te costă trecerea la GPL în 2026

Prețul conversiei variază între 2.000 și 4.000 de lei, în funcție de motor și de tipul instalației. Butelia se schimbă anual, la un cost de aproximativ 200 de lei. Dan Barbu, președintele Patronatului Operatorilor de Service Auto din România, explica într-un interviu: „Cu siguranță costul pe kilometru este mai mic și atunci, clar, că oamenii au ales să se îndrepte către GPL. Banii îi scot destul de repede. Costul e undeva la câteva mii de lei, 2-3-4 mii de lei, depinde de instalație, de mașina pentru care se montează”.

Unde și cum se montează instalația

Montarea unei instalații GPL trebuie realizată obligatoriu într-un service autorizat RAR. După instalare, Registrul Auto Român verifică funcționarea instalației și înscrie datele tehnice în talonul mașinii. Unele mașini vin însă cu instalație de gaz montată direct din fabrică.

Riscurile service-urilor neautorizate

Unii șoferi apelează la service-uri neautorizate pentru montaj, însă riscurile sunt mari. Pe lângă pericolul de explozie, cei prinși cu butelii neomologate pot primi amenzi între 1.200 și 1.600 de lei și li se poate reține certificatul de înmatriculare.

Cât te costă un plin de GPL

După trecerea la GPL, costurile unui plin variază în funcție de dimensiunea rezervorului:

Rezervor mic (40 litri, util 32 litri): aproximativ 125 lei

Rezervor mediu (55 litri, util 44 litri): aproximativ 170 lei

Rezervor mare (80 litri, util 64 litri): aproximativ 245 lei

Astfel, pentru mulți șoferi, investiția inițială este rapid amortizată, iar trecerea la GPL devine o soluție tot mai atractivă în contextul scumpirilor continue la carburanți.