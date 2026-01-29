Caz revoltător: un copil instituționalizat, transferat în stare gravă la Spitalul „Marie Curie” din Capitală, fără însoțitor. Explicațiile DGASPC Prahova

Reprezentanţii DGASPC Prahova au precizat că minorul se află sub măsură de protecţie specială

Cazul unui copil instituționalizat într-un centru rezidențial din subordinea DGASPC Prahova, transferat în stare gravă la Spitalul „Marie Curie” din București fără a fi însoțit de un reprezentant al instituției, a stârnit reacții puternice în mediul online. Oficialii DGASPC susțin că decizia transferului a aparținut exclusiv unității medicale.

”ORIBIL! Nu pot întoarce capul şi nici să mă fac că nu am auzit. Un copil cu dizabilitate gravă, un copil de 8-9 ani, care arată ca şi cum ar avea 4, a ajuns astăzi de urgenţă la Spitalul Clinic pentru Copii Marie Curie din Bucureşti SINGUR. Desigur, cu o salvare, dar SINGUR. Copilul este instituţionalizat, ceea ce înseamnă că Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova are responsabilitatea lui, aşa cum are responsabilitatea lui şi Consiliul Judeţean Prahova. Copilul a reprezentat o urgenţă medicală, iar diagnosticul a fost pericardită în cantitate mare şi pleurezie / pneumotorax masiv. Echipa de la Cardiochirurgie Marie Curie l-"a drenat". Momentan, copilul este în Terapie Intensivă. Repet: SINGUR, 8 ani, cu nevoi speciale, non verbal”, a scris pe Facebook jurnalista Diana Marcu, colaborator al Asociaţiei ”Inima Copiilor”. .

Reacția DGASPC Prahova

Reprezentanţii DGASPC Prahova au precizat, la pentru News.ro, că minorul se află sub măsură de protecţie specială şi este îngrijit în cadrul Centrului de Tip Rezidenţial ,,Sfântul Andrei” din Ploieşti. Copilul a fost internat iniţial la Spitalul de Pediatrie Ploieşti în 28 ianuarie, personalul de acolo decizând transferul la Spitalul Marie Curie.,,Pe tot parcursul intervenţiei, reprezentanţii Centrului ,,Sfântul Andrei” au menţinut legătura cu personalul medical din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, precum şi cu echipa medicală a Spitalului Marie S. Curie” a transmis DGASPC Prahova.,,Întrucât este vorba despre un copil internat în spital, ne raportăm la regulile unităţii sanitare. Noi nu avem proceduri prin care să stabilim ce se poate întâmpla cu un copil instituţionalizat atunci cand acesta este în spital, pentru ca spitalul este cel care stabileşte regulile. Personal am ţinut legătura cu cadrele de la Spitalul de Pediatrie şi atât timp cat a fost internat în Spitalul de Pediatrie Ploieşti mi-a spus foarte clar că nu este nevoie de însoţitor pentru că există cadrele medicale care să supravegheze copilul. În momentul în care a fost transferat la Bucureşti, nici la acel moment nu ne-a fost solicitat ca cineva să-l însoţească. Copilul a stat la terapie intensivă, teoretic nici n-ai cum să-l însoţeşti, aici vorbim de nişte reguli medicale” a declarat directoarea DGASPC Prahova Simona Albu. Ea a precizat că, dacă spitalul ar fi solicitat un însoţitor, DGASPC ar fi ,,procedat în consecinţă”.

Autoritățile prahovene resping acuzațiile privind îngrijirea copilului

Joi dimineață, directorul centrului și o infirmieră au fost trimiși la Spitalul „Marie Curie”, în urma situației copilului transferat la unitatea medicală din București.

Reprezentanții DGASPC au precizat că minorul suferă de afecțiuni medicale severe, similare celor ale altor copii aflați în Centrul „Sfântul Andrei”, iar starea sa fizică nu este determinată de modul de îngrijire, ci de bolile de care acesta suferă.

Simona Albu a declarat că instituția permite accesul persoanelor care doresc să vadă condițiile în care sunt îngrijiți copiii și a subliniat că „în niciun caz copilul nu a fost lăsat singur, iar date despre evoluția stării sale de sănătate au fost transmise în permanență celor în grija cărora se află”.