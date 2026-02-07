Ceață și risc de polei, sâmbătă dimineață, în 16 județe. Vizibilitatea este redusă
Ceață și risc de polei, sâmbătă dimineață, în 16 județe. Vizibilitatea este redusă
Ceața afectează circulația rutieră și reduce vizibilitatea pe mai multe artere din țară
Ceața afectează circulația rutieră și reduce vizibilitatea pe mai multe artere din țară, sâmbătă dimineața, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).
Arterele rutiere vizate de acest fenomen meteo se află în județele Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.
Mai mult, Izolat, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului sau a poleiului, potrivit Mediafax.
În acest context, șoferii sunt sfătuiți să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să evite depășirile riscante.
Totodată, conducătorilor auto li se recomandă să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență de pe autostrăzi.
De asemenea, pietonilor li se recomandă să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții și să se asigure că intenția de traversare a fost observată de conducaătorii auto.
Citește și:
- 13:43 - România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 10:32 - Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
- 10:25 - Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News