Chivu și-a ales prioritatea! Inter pregătește o ofertă uriașă de 45 de milioane de euro pentru transferul verii

Inter Milano este pregătită să facă un nou efort financiar important pentru a-i îndeplini una dintre dorințele lui Cristian Chivu înaintea noului sezon. Conducerea campioanei Italiei pregătește o ofertă de aproximativ 45 de milioane de euro pentru un jucător considerat esențial în planurile tehnicianului român.

Potrivit presei din Peninsulă, ținta principală a nerazzurrilor este Marco Palestra, fundașul dreapta al Atalantei, văzut ca soluția ideală pentru a acoperi un eventual gol lăsat de plecarea lui Denzel Dumfries, care se află în atenția lui Real Madrid.

Cristian Chivu și-ar dori ca mutarea să fie finalizată cât mai repede, astfel încât internaționalul italian să poată participa la întreaga perioadă de pregătire pentru noua stagiune.

Negocierile nu se anunță însă deloc simple. Atalanta a respins deja o primă propunere venită din partea Interului, evaluată la aproximativ 40 de milioane de euro, la care se adăugau bonusuri de performanță.

Clubul din Bergamo consideră că unul dintre cei mai promițători jucători ai săi valorează mai mult și speră să obțină între 53 și 55 de milioane de euro în schimbul fundașului de 21 de ani.

Misiunea lui Inter este complicată și de interesul puternic venit din Premier League. Atât Manchester City, cât și Newcastle United urmăresc situația lui Palestra și ar putea intra în cursa pentru semnătura sa.

În ciuda concurenței și a pretențiilor financiare ridicate, oficialii milanezi sunt hotărâți să continue negocierile, iar noua ofertă de 45 de milioane de euro ar putea reprezenta pasul decisiv pentru realizarea transferului dorit de Cristian Chivu.