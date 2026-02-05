Criza energiei lovește bisericile din România. Un preot cere ajutor pe Facebook pentru plata facturii uriașe

Un preot cere ajutor pe Facebook pentru plata facturii uriașe la curent

Un preot din județul Iași face un apel public disperat pe rețelele de socializare. Biserica a primit o factură de peste 5.000 de lei pentru gaz, o sumă mult prea mare pe care nu-și permite să o achite.

„Să zicem că pragul maxim a atins undeva la 2000-2500 de lei, cea mai mare factură, însă factura asta a fost un pic mai mare probabil de cauza consumului. Am luat așa o decizie ad-hoc imediat după ce am primit factura de a închide și a pune centrala în regim de avarie în timpul săptămânii tocmai pentru a reduce consumul și de a evita o nouă factură”, a declarat preotul Bisericii „Schimbarea la Față” din județul Iași pentru Realitatea Plus.

Disperat de sumele astronomice care au pus în dificultate până și bisericile, preotul din localitatea Cucuteni a cerut ajutor inițial pe Facebook. În trecut, facturile la încălzire nu depășeau 2.000 de lei, însă acum, costurile ridicate au disperat până și locatarii comunei.

„Având în vedere scumpirile la tot, mai ales la energie electrică, s-a scumpit foarte mult, drept dovadă factura care a venit la biserică, 5000 de lei, e foarte scump, si noua ne vine greu”, a declarat un cetățean.

Biserica are dimensiuni apropiate unei catedrale, iar pentru a o încălzi este nevoie de două centrale care să facă față sezonului rece în fiecare zi, mai spune preotul.