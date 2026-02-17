Descoperire macabră într-un apartament din Ploiești

A fost găsit scheletul unei femei dispărute în perioada pandemiei

Rămășițele unei femei în vârstă de 68 de ani au fost descoperite într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din zona de nord a municipiului Ploiești.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, autoritățile au fost alertate de unul dintre copiii femeii. Pompierii au intervenit și au spart ușa locuinței, unde au descoperit un schelet uman. Primele indicii arată că decesul ar fi survenit în urmă cu aproximativ patru ani.

Administratorul blocului a declarat că femeia nu mai fusese văzută din perioada pandemiei și că ar fi suferit de cancer.

Potrivit acestuia, în trecut, un bărbat venea să achite întreținerea, însă ulterior nu a mai fost văzut. Rămășițele au fost preluate de reprezentanții Serviciului de Medicină Legală, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza și împrejurările decesului.

Cercetările sunt în desfășurare.

Sursa: Realitatea de Prahova