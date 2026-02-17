Descoperire macabră într-un apartament din Ploiești
Descoperire macabră într-un apartament din Ploiești
A fost găsit scheletul unei femei dispărute în perioada pandemiei
Rămășițele unei femei în vârstă de 68 de ani au fost descoperite într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din zona de nord a municipiului Ploiești.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, autoritățile au fost alertate de unul dintre copiii femeii. Pompierii au intervenit și au spart ușa locuinței, unde au descoperit un schelet uman. Primele indicii arată că decesul ar fi survenit în urmă cu aproximativ patru ani.
Administratorul blocului a declarat că femeia nu mai fusese văzută din perioada pandemiei și că ar fi suferit de cancer.
Potrivit acestuia, în trecut, un bărbat venea să achite întreținerea, însă ulterior nu a mai fost văzut. Rămășițele au fost preluate de reprezentanții Serviciului de Medicină Legală, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza și împrejurările decesului.
Cercetările sunt în desfășurare.
Sursa: Realitatea de Prahova
Citește și:
- 13:43 - România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 10:32 - Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
- 10:25 - Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News