Actualitate· 1 min citire
Dezvăluiri INCENDIARE făcute de Cristian Rizea. Cum șantajează fugarul Sebastian Ghiță ELITA puterii din România
30 ian. 2026, 08:27
Actualizat: 30 ian. 2026, 08:27
Dezvăluiri INCENDIARE făcute de Cristian Rizea. Cum șantajează fugarul Sebastian Ghiță ELITA puterii din România
Articol scris de Scris de Realitatea de Prahova
Cristian Rizea aruncă în aer scena politică la RIZEA TV!
Cristian Rizea aruncă în aer scena politică la RIZEA TV!
Fostul deputat susține că Sebastian Ghiță, patronul România TV și fugar condamnat, ar deține informații compromițătoare și ar șantaja unii dintre cei mai puternici oameni din stat.
Dezvăluiri explozive despre dosare secrete, presiuni la vârful instituțiilor și jocuri subterane de putere – detalii care zguduie România, EXCLUSIV pe rizeatv.net.
Citește și:
- 14:58 - România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz
- 13:43 - România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 10:32 - Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News