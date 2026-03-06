Doi bărbați reținuți pentru eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân din Prahova şi Giurgiu - SURSE

Procurorii au reținut doi bărbați în dosarul privind uciderea câinilor din adăposturi, aceștia fiind cercetați pentru instigare la ucidere fără drept a animalelor, abuz în serviciu și fals în documente.

Un bărbat în vârstă de 39 de ani și altul de 49 de ani au fost reținuți în urma anchetei în dosarul care vizează eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân, susțin surse judiciare, citate de News.ro .

Potrivit surselor citate, cei doi sunt inculpați pentru instigare la ucidere cu intenție fără drept a animalelor, participație improprie la abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ei fuseseră ridicați și duși la audieri în urma unor percheziții care au avut loc joi în județele Prahova, Giurgiu, Constanța și Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum și la sediile unor instituții publice.

Sursele citate precizează că instituțiile vizate sunt primăriile Mizil, Florești, Băicoi și Filipeștii de Târg din județul Prahova, precum și Direcțiile Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) din județele Prahova și Giurgiu.

De la ce a pornit ancheta

Este vorba despre două cauze penale, în care anchetatorii suspectează că, în perioada 2025–2026, reprezentanții a două adăposturi private de animale ar fi încheiat cu mai multe primării contracte având ca obiect capturarea, cazarea, eutanasierea și neutralizarea câinilor fără stăpân.

”În executarea acestor contracte, câinii care nu ar fi fost adoptați sau revendicați ar fi fost eutanasiați fără drept, cu încălcarea dispozițiilor legale incidente în materie, respectiv a prevederilor OUG nr. 155/2001 și HG nr. 1059/2013, care stabilesc cadrul legal privind gestionarea câinilor fără stăpân și condițiile în care poate fi dispusă eutanasierea”, precizează sursa citată.

Ancheta vizează și încasarea ilegală de bani în baza unui contract încheiat în octombrie 2025 între o societate comercială și o primărie, având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân. În baza acestui contract, reprezentanții firmei ar fi întocmit documente în care ar fi consemnat, în mod nereal, capturarea a peste 100 de câini, deși nu avea capacitatea logistică necesară și nu a executat integral serviciile contractate, inducând astfel în eroare autoritatea contractantă și obținând în mod injust peste 100.000 de lei.



