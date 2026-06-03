Furt de bijuterii prin metoda „pomana”, în Prahova

Sursă: realitatea.net

O adolescentă de 15 ani din judeţul Prahova a rămas fără bijuteriile familiei în valoare de 17 mii de lei, după ce a căzut în capcana unei escroace.

O adolescentă de 15 ani din judeţul Prahova a rămas fără bijuteriile familiei în valoare de 17 mii de lei, după ce a căzut în capcana unei escroace care a folosit metoda „pomana”.

Incidentul a avut loc în comuna Lipăneşti. Tânăra de 24 de ani, din Dâmboviţa, a abordat minora pe stradă sub pretextul că vrea să împartă pomană la biserică.

Poliţiştii spun că, prin manipulare, suspecta i-a câştigat încrederea şi a convins-o să-i predea toate bijuteriile de valoare.

Agresoarea a fost identificată rapid şi reţinută pentru 24 de ore, iar în prezent este cercetată sub control judiciar.

Poliţiştii recomandă părinţilor să le reamintească celor mici să nu ofere bunuri sau detalii personale persoanelor necunoscute de pe stradă.