Gata cu uciderea câinilor sănătoși! Lege istorică în România: animalele primesc drepturi și nu mai pot fi eutanasiate

Vești uriașe pentru toți iubitorii de animale din România.

Vești uriașe pentru toți iubitorii de animale din România. Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă definitiv, iar necuvântătoarele ar putea primi prin lege statutul de ființe vii, cu drepturi și libertăți.

Deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat luni, 24 noiembrie, noi proiecte de lege menite să schimbe total felul în care statul se ocupă de animalele fără stăpân. Scopul este să trecem la un sistem modern, ca în țările civilizate din Europa, bazat pe sterilizare, microcipare și respect pentru viață.

Această inițiativă este susținută puternic de români. O petiție lansată recent a strâns deja peste 215.000 de semnături.

Autoritățile vor să renunțe la practica barbară de a omorî câinii sănătoși. În schimb, se va pune accent pe sterilizare și microcipare.

Conform noilor propuneri, consiliile locale și județene vor fi obligate să înființeze servicii speciale dedicate protecției animalelor și gestionării câinilor de pe străzi. Mai mult, se va face un recensământ clar al câinilor în fiecare județ, pentru a ști exact care este situația și ce bani trebuie alocați.

Poliția va putea intra în casă fără mandat

O schimbare majoră vizează intervenția autorităților. Dacă viața unui animal este în pericol și este un caz urgent de maltratare, poliția va putea intra peste proprietar fără mandat.

Hilde Tudora, șefa Protecției Animalelor de la Consiliul Județean Ilfov, a explicat că totul ține de responsabilitate. Ea spune că animalele nu au ce căuta pe stradă, iar oamenii nu trebuie să le fie frică să iasă din casă, dar soluția nu este uciderea animalelor.

„Există câini pe străzi din cauza iresponsabilității oamenilor. Câinii de pe străzi nu sunt o specie aparte, ei provin din curțile noastre”, a declarat aceasta.

Proiectul nu se referă doar la câini. Se dorește ca animalele de fermă, în special găinile, să fie crescute la sol și în condiții ecologice. Astfel, produsele care ajung pe masa noastră vor fi mult mai sănătoase.