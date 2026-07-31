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ITALIA: 7 persoane, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Sicilia | VIDEO

Tragedie în Sicilia / FOTO: X.com

Tragedie în Sicilia / FOTO: X.com

Scris deStoica Marian
Publicat31 iul. 2026, 07:50
Sursărealitatea.net

7 persoane sunt date dispărute joi la Messina, oraș din sudul Italiei, după prăbușirea unei clădiri cu trei etaje.

Alte 3 persoane au fost rănite, a anunțat primarul orașului sicilian.

„Operațiunile sunt în desfășurare pentru găsirea persoanelor dispărute și pentru stabilirea cauzelor”, a declarat primarul Federico Basile, precizând că una dintre persoanele rănite se află în stare gravă.

Imagini difuzate de pompieri și de televiziunile locale arată o clădire distrusă în mare parte, ca și cum ar fi fost afectată de o explozie.

Situat la periferia sudică a orașului, imobilul găzduia mai multe spații comerciale și locuințe.

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