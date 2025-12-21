Loteria Română anunță tragerile speciale de Crăciun
Premii suplimentate și reporturi de milioane de euro
Milioane de euro sunt „la bătaie” în cadrul ediției speciale de Crăciun a Loteriei Române. Pentru a marca sărbătorile de iarnă, instituția a anunțat suplimentări importante ale premiilor la Loto 6/49, Joker și Noroc. Participanții sunt așteptați să-și încerce norocul duminică, într-o zi marcată de speranța unor câștiguri record ce pot transforma orice vis în realitate.
Marele premiu la Joker rămâne vedeta ediției speciale de sărbători, atingând o sumă record: peste 8,55 milioane de euro (43,54 milioane de lei) la categoria I. Tot la Joker, categoria a II-a aduce un câștig suplimentar de peste 42.400 de euro.
Nici pasionații de Loto 6/49 nu sunt uitați, având în joc un report la categoria I de peste 1,46 milioane de euro (7,43 milioane de lei). Norocoșii care aleg jocul secundar Noroc pot câștiga un premiu cumulat de peste 926.100 de euro.
Premiile pentru celelalte categorii
Loto 5/40: Un report generos la categoria I, de peste 252.700 de euro (1,28 milioane de lei).
Super Noroc: Un câștig cumulat ce depășește 24.100 de euro.
Noroc Plus: Jucătorii pot câștiga un premiu de peste 12.900 de euro.
Rezumatul tragerii speciale de Crăciun
JocCategoriaReport (Euro)Report (Lei)JokerCategoria I> 8,55 Milioane> 43,54 MilioaneLoto 6/49Categoria I> 1,46 Milioane> 7,43 MilioaneNorocCumulat> 926.100> 4,71 MilioaneLoto 5/40Categoria I> 252.700> 1,28 Milioane
