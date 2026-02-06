Mesaj de ultimă oră al lui Călin Georgescu, pentru românii sufocați de taxele lui Bolojan: România nu trebuie să consume ce produc alții – VIDEO
Mesaj de ultimă oră al lui Călin Georgescu, pentru românii sufocați de taxele lui Bolojan: România nu trebuie să consume ce produc alții – VIDEO
Liderul suveranist Călin Georgescu a transmis un mesaj tranșant românilor sufocați de noul val de taxe și impozite introdus de guvernul Bolojan.
Liderul suveranist Călin Georgescu a transmis un mesaj tranșant românilor sufocați de noul val de taxe și impozite introdus de guvernul Bolojan.
Candidatul suveranist blocat de sistema afirmat că România are nevoie de o schimbare de direcție economică, înainte de a fi prea târziu.
„Taxe mici sau deloc pentru cei care produc din resursele țării, pentru binele țării. România trebuie să producă, nu să consume ce produc alții.”
Mesajul vine în contextul în care noile măsuri fiscale au generat nemulțumiri în rândul micilor producători, al angajaților cu salarii modeste și al mediului de afaceri, care reclamă o presiune fiscală tot mai mare.
Citește și:
- 13:43 - România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 10:32 - Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
- 10:25 - Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News