Ministerul Justiției ia în calcul modificarea Codului Penal după crima din Timiș

Ce limitări ar putea primi minorii în online?

Crima petrecută recent în localitatea Cenei, județul Timiș, care a avut ca victimă un adolescent, a declanșat o amplă dezbatere la nivel guvernamental privind limitele actuale ale răspunderii penale a minorilor.

Ministerul Justiției analizează posibilitatea revizuirii Codului Penal, în contextul în care principalul suspect are doar 13 ani, iar legea actuală nu permite inițierea unor proceduri penale împotriva sa.

Grup de lucru format din experți

Ministrul Justiției a anunțat constituirea unui grup de lucru alcătuit din magistrați, criminaliști, psihologi și specialiști în protecția copilului. Aceștia analizează mai multe variante legislative, în special în ceea ce privește infracțiunile extrem de grave, precum omorul, comise de minori.

Printre scenariile discutate se află reducerea vârstei minime de răspundere penală, menținerea unui prag de vârstă, dar cu posibilitatea tragerii la răspundere pe baza discernământului stabilit prin expertiză, sau chiar eliminarea completă a limitei de vârstă, urmând ca evaluarea psihologică să devină criteriul decisiv.

Ce prevede legea în prezent

În forma actuală, Codul Penal prevede că minorii sub 14 ani nu pot răspunde penal, indiferent de fapta comisă. Cei cu vârste între 14 și 16 ani pot fi cercetați doar dacă se demonstrează că au acționat cu discernământ, iar răspunderea penală deplină intervine de la 16 ani.

Chiar și în cazul minorilor peste această vârstă, măsurile privative de libertate sunt aplicate doar în situații limitate, precum recidiva sau comiterea unor infracțiuni deosebit de grave, pedepsite de lege cu minimum șapte ani de închisoare.

Presiune publică pentru înăsprirea legii

Cazul din Timiș a generat reacții puternice în societate. O petiție online care solicită reducerea vârstei răspunderii penale la 10 ani în cazul infracțiunilor de omor a adunat deja sute de mii de semnături. De asemenea, la Timișoara au avut loc proteste în care participanții au cerut sancțiuni mai ferme și o revizuire urgentă a legislației.

Specialiștii atrag însă atenția asupra complexității fenomenului. Psihologii subliniază că adolescenții sunt expuși tot mai devreme la informație și conținut violent, în special prin intermediul tehnologiei, ceea ce poate crea iluzia unei maturizări accelerate, fără ca aceștia să înțeleagă pe deplin consecințele ireversibile ale faptelor lor.

Posibile restricții privind accesul online

Pe lângă modificările aduse Codului Penal, Ministerul Justiției ia în considerare și introducerea unor limite de vârstă pentru accesul minorilor la platformele de socializare, după modelul aplicat deja în alte state europene, precum Franța. Printre opțiuni se numără restricționarea accesului copiilor sub 15 sau 16 ani și o monitorizare mai strictă a conținutului disponibil pentru adolescenți.

Ancheta continuă în cazul din Timiș

Între timp, polițiștii din Timiș verifică autenticitatea unor mesaje apărute online, atribuite adolescentului de 13 ani suspectat de comiterea crimei. Acesta a fost externat recent dintr-o unitate de psihiatrie, împreună cu mama sa.

În mesajele apărute în spațiul public, autorul își exprimă regretul și cere iertare familiei victimei. Unele dintre afirmațiile făcute ar putea aduce noi clarificări asupra relației dintre agresor și victimă și asupra circumstanțelor care au precedat tragedia.



Sursa: Realitatea din Justitie