Ministrul de Externe anunță că 14.000 de cetăţeni români se află în Emiratele Arabe Unite
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat luni că 14.000 de cetățeni români se află în prezent în Emiratele Arabe Unite.
„Estimarea autorităţilor este că păstrarea azi-mâine a locului actual în care se află cetăţenii români este varianta recomandată”, a afirmat şefa diplomaţiei române, în cadrul unui briefing de presă.
Totodată, în Israel se află aproximativ 200 de români, 140 dintre aceștia în Ierusalim. Acestora li se adaugă cei cu dublă cetățenie.
Patru cetățeni români din Israel au cazuri medicale urgente, a mai spus ministrul.
Evacuarea din Israel ar putea fi făcută prin Egipt sau prin Iordania, a adăugat Ţoiu.
Potrivit acesteia, luni va avea loc o întâlnire de urgenţă cu transportatorii, în vederea găsirii de soluţii pentru returnarea cetăţenilor români din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.
