Naşterea Domnului, Crăciunul – simboluri şi tradiţii

Creştinii celebrează, astăzi, naşterea lui Iisus Hristos, eveniment care simbolizează lumina, iubirea şi speranţă, după cum explică istoricul Remus Rădulescu.

”Odată cu sărbătoarea naşterii Domnului de la 25 decembrie, se deschide un răstimp în care bucuria este mai pregnantă decât în oricare altă perioadă a anului. Colindele, tăiatul porcului, Moş Crăciun care face daruri – sunt elementele care amplifică bucuria momentului.

Creştineşte vorbind, Crăciunul celebrează momentul venirii între oameni a fiului lui Dumnezeu. Totul se întemeiază pe relatarea biblică făcută de evangeliştii Matei şi Luca, conform cărora Fecioara Maria l-a născut pe Mesia într-o iesle din Betleem.

Sărbătoarea este celebrată în biserici de creştini ortodocşi în dimineaţa de 25 decembrie, în timp ce catolicii participă la o Liturghie la miezul nopţii. În creştinismul răsăriteam este şi obiceiul ca preotul să umble în Ajun cu icoana, din casă în casă, pentru a vesti naşterea Domnului.

În dimineaţa de Crăciun, cei însufleţiţi de credinţă umblă cu Steaua, în amintirea celor trei magi, care au fost călăuziţi de o stea spre ieslea din Betleem, unde s-a născut pruncul Iisus”, susține istoricul Remus Rădulescu.