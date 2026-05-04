Numărătoarea inversă a început: doar o zi până la votul pe moțiunea pentru debarcarea lui Bolojan

A mai rămas doar o zi până la votul final pentru moțiunea care l-ar putea trimite acasă pe Ilie Bolojan! Mâine, la ora 11.00, are loc plenul reunit în care se ia decizia. În Parlament sunt tensiuni uriașe și se poartă negocieri pe ultima sută de metri pentru fiecare vot.

Cel puțin prin la nivel de mesaje publice, reprezentanți din fiecare tabără dau asigurări că nu-și vor schimba părerea până mâine. Astfel, cei care au semnat moțiunea spun că o vor vota în continuare. La polul opus, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan susțin că o vor face în continuare, indiferent de rezultatul moțiunii.

În tot acest timp, președintele Nicușor Dan, cel care este mediator între partide și în toată această criză politică, este plecat în Armenia într-o deplasare externă unde prezidează mai multe discuții. Șeful statului este pregătit ca la întoarcerea în țară să înceapă acest exercițiu de mediator, mai exact să cheme partidele la consultări imediat după votul din Parlament și să încerce să găsească o soluție pentru formarea unui nou guvern - dacă moțiunea va trece de vot.

Sunt deja mai multe scenarii pe masă în această privință: fie un premier venit din partea PNL- tehnocrat sau membru de partid - fie un premier venit din partea Partidului Social Democrat sau chiar o propunere venită din partea președintelui, dacă partidele nu reușesc să se înțeleagă. Toate scenariile sunt pe masă în momentul de față și totul depinde de votul care va avea loc mâine, la ora 11.00.