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O turistă de 55 de ani a fost salvată cu elicopterul din Masivul Ciucaș, după ce i s-a făcut rău pe munte VIDEO

Intervenție dificilă în Masivul Ciucaș

Intervenție dificilă în Masivul Ciucaș

Scris deStoica Marian
Publicat13 iun. 2026, 18:07
Sursărealitatea.net

O intervenție de urgență a avut loc sâmbătă în Masivul Ciucaș, unde o turistă aflată în stare critică a fost salvată de salvamontiști și transportată de urgență la spital cu ajutorul unui elicopter SMURD.

Femeia, în vârstă de 55 de ani, a fost găsită de o echipă de la Salvamont Prahova (formația Cheia) în timp ce salvatorii montani se aflau în patrulare pe traseul spre Vârful Ciucaș. Aceasta prezenta simptome severe de rău accentuat, inclusiv stări de vomă, spasme și lipotimie (leșin), fiind complet în imposibilitatea de a mai merge pe picioarele ei.

Intervenție contra cronometru la altitudine

Având în vedere starea de sănătate extrem de fragilă a femeii și relieful greu accesibil, Dispeceratul Salvamont Prahova a luat imediat decizia de a solicita sprijin aerian. La fața locului a fost trimis un elicopter de la Punctul de Operare Aeromedical (POA) Brașov.

Până la sosirea aeronavei, salvatorii montani i-au acordat turistei primele îngrijiri. Ulterior, victima a fost stabilizată de personalul medical de pe elicopter și de un medic SMURD, fiind preluată și transportată pe cale aeriană la Spitalul Județean de Urgență Brașov pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate.

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