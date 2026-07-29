Prahova: Bărbatul care ar fi încercat să traverseze râul Teleajen cu o căruţă, găsit decedat de pompieri

Publicat 29 iul. 2026, 08:12 Sursă realitatea.net

Bărbatul de 53 de ani, luat de apă în timp ce încerca să traverseze râul Teleajen cu căruţa, a fost găsit decedat, a informat miercuri dimineaţa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

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