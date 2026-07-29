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Prahova: Bărbatul care ar fi încercat să traverseze râul Teleajen cu o căruţă, găsit decedat de pompieri

Bărbat decedat în Prahova

Bărbat decedat în Prahova

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 08:12
Sursărealitatea.net

Bărbatul de 53 de ani, luat de apă în timp ce încerca să traverseze râul Teleajen cu căruţa, a fost găsit decedat, a informat miercuri dimineaţa Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

'Victima a fost găsită în jurul orei 23:00. Din păcate, aceasta nu prezenta semne vitale', a precizat sursa citată.

Pompierii militari prahoveni au intervenit marţi seară în comuna Izvoarele, satul Homorâciu, pentru căutarea şi salvarea unui bărbat care ar fi încercat să traverseze râul Teleajen cu o căruţă, moment în care a fost luat de apă.

ISU Prahova a precizat că pe cursul râului Teleajen există şi o porţiune unde s-a format o cascadă.

La căutări au participat zece subofiţeri şi un ofiţer, fiind constituite mai multe echipe care au efectuat verificări ale cursului râului.

AGERPRES

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