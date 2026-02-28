Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul, împreună cu Statele Unite, a lansat o operațiune militară menită să elimine „amenințarea existențială” reprezentată de regimul iranian. El i‑a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru „conducerea istorică” și a acuzat Teheranul că, timp de aproape jumătate de secol, a promovat violența împotriva Israelului și a Stateor Unite.

Netanyahu a afirmat că Iranul nu trebuie lăsat să obțină arme nucleare și a transmis că acțiunea militară urmărește să creeze condițiile pentru ca populația iraniană să își recâștige libertatea. Premierul a cerut israelienilor să respecte instrucțiunile autorităților și să rămână uniți în timpul Operațiunii „Răgetul Leului”. El a încheiat cu un apel la solidaritate, afirmând că Israelul va rezista și va lupta pentru propria securitate.

Textul integral al mesajului lui Benjamin Netanyahu

„Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune de eliminare a amenințării existențiale reprezentate de regimul terorist din Iran.

Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru conducerea sa istorică.

Timp de 47 de ani, regimul ayatollah a strigat «Moarte Israelului», «Moarte Americii». Ne‑a vărsat sângele, a ucis mulți americani și și‑a masacrat propriul popor.

Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să se înarmeze cu arme nucleare care i‑ar permite să amenințe întreaga umanitate.

Acțiunea noastră comună va crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian curajos să își ia destinul în propriile mâini.

A sosit momentul ca toate părțile populației din Iran – perșii, kurzii, azerii, baluciții și ahwaziții – să renunțe la jugul tiraniei și să creeze un Iran liber și pașnic.

Fac apel la voi, cetățeni ai Israelului, să ascultați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în cadrul Operațiunii «Răgetul Leului», cu toții va trebui să fim răbdători și curajoși.

Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea lui Israel.”