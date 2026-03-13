Prognoza meteo ANM pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și puține precipitații. Cum va fi vremea de Paște

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru intervalul 16 martie – 13 aprilie 2026. Estimările indică o vreme ușor mai caldă decât normalul în prima parte a perioadei și precipitații deficitare în mai multe regiuni ale țării. Conform datelor, și weekendul Paștelui ortodox, sărbătorit pe 12 aprilie, se anunță cu vreme stabilă și plăcută.

Săptămâna 16 – 23 martie: mai cald și fără ploi

În intervalul 16–23 martie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât mediile specifice în vestul, nordul și zona montană, iar în restul teritoriului valorile vor fi apropiate de normalul perioadei. Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național – nu sunt așteptate ploi sau ninsori semnificative.

23 – 30 martie: continuă vremea blândă

În săptămâna următoare, temperaturile medii se vor menține peste normal în majoritatea regiunilor, cu excepția sudului și sud-estului, unde valorile vor fi tipice pentru final de martie. Deficitul de precipitații va persista mai ales în vest, nord-vest și centru.

30 martie – 6 aprilie: echilibru termic și pluviometric

ANM estimează o perioadă cu temperaturi și precipitații apropiate de valorile normale pentru începutul lunii aprilie, fără abateri importante. Este prima săptămână din prognoză în care vremea se aliniază complet mediilor climatologice.

Paștele 2026: vreme liniștită și fără surprize

Pentru intervalul 6 – 13 aprilie, care include și sărbătoarea Paștelui ortodox (12 aprilie), meteorologii anunță o vreme stabilă, fără fenomene extreme. Temperaturile se vor menține în jurul valorilor specifice perioadei, iar precipitațiile vor fi normale în toată țara.

Meteorologii transmit că românii se pot bucura de un Paște liniștit, fără capricii meteo și cu o probabilitate redusă de ploi sau frig.