Realitatea PLUS, premiată la Diamond Gala, evenimentul de referință al Olteniei

Publicat 7 nov. 2026, 16:04 Sursă realitatea.net

Postul de televiziune Realitatea PLUS a fost premiat în cadrul evenimentului Diamond Gala, o gală emblematică a Olteniei, ajunsă la cea de-a IV-a ediție. Evenimentul a fost dedicat excelenței, eleganței și valorilor care definesc societatea contemporană. Nume mari din lumea sportului, modei, muzicii și sănătății au urcat pe scenă și au ținut discursuri impresionante.

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