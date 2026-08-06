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Restricții la apă în plină caniculă! Alimentarea a fost oprită temporar în mai multe localități din Prahova
Apă robinet
Publicat6 aug. 2026, 12:07
Actualizat6 aug. 2026, 12:11
SursăRealitatea.Net
Locuitorii din orașul Urlați și din trei localități aparținătoare au rămas temporar fără apă potabilă, după ce consumul ridicat din ultimele zile a dus la scăderea stocurilor de apă. Furnizorul Hidro Prahova anunță că alimentarea va fi reluată treptat, pe măsură ce rezervele se refac.
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