S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor

Articol scris de Scris de Ionuț Nichita

Partidele din optimile de finală ale Ligii Campionilor a fost stabilite, vineri, în urma tragerii la sorți de la Nyon (Elveția).

Optimi – Tabloul complet al duelurilor Iată cum arată împerecherile pentru faza optimilor de finală din Liga Campionilor 2025-26: Paris Saint‑Germain – Chelsea FC

Galatasaray SK – Liverpool FC

Real Madrid CF – Manchester City FC

Atalanta BC – FC Bayern München

Newcastle United FC – FC Barcelona

Atlético Madrid – Tottenham Hotspur FC

FK Bodø/Glimt – Sporting CP

Bayer 04 Leverkusen – Arsenal FC Programul meciurilor din optimile Ligii Campionilor Turul optimilor: 10-11 martie 2026

Manșa retur: 17-18 martie 2026

Mai multe articole despre champions league