Șapte persoane și două firme, trimise în judecată pentru deversarea de deșeuri netratate în pârâul Dâmbu din Ploiești

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:28

Șapte persoane fizice și două persoane juridice au fost trimise în judecată în dosarul deversărilor de deșeuri în albia pârâului Dâmbu din Ploiești. Anchetatorii spun că inculpații ar fi deversat în pârâu deșeuri periculoase și nepericuloase netratate, punând în pericol sănătatea publică.

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