Șapte persoane și două firme, trimise în judecată pentru deversarea de deșeuri netratate în pârâul Dâmbu din Ploiești
Poliția
Șapte persoane fizice și două persoane juridice au fost trimise în judecată în dosarul deversărilor de deșeuri în albia pârâului Dâmbu din Ploiești. Anchetatorii spun că inculpații ar fi deversat în pârâu deșeuri periculoase și nepericuloase netratate, punând în pericol sănătatea publică.
Conform unui comunicat emis, vineri, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, inculpații sunt acuzați de neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deșeurilor periculoase.
De asemenea, procurorii au dispus renunțarea la urmărirea penală față de șase suspecți, pentru săvârșirea acelorași infracțiuni.
În cadrul dosarului penal a fost documentată activitatea infracțională a două firme și a mai multor persoane fizice implicate în procesul de colectare, tratare, transport, valorificare și eliminare de deșeuri în afara cadrului legal în perioada 01.10.2025 - 17.03.2026, pe raza județului Prahova.
Anchetatorii spun că inculpații au conceput un plan infracțional complex și au creat un circuit ilicit al deșeurilor periculoase și nepericuloase lichide, aducând atingeri grave mediului înconjurător și punând în pericol sănătatea publică.
'În concret, inculpații, persoane din conducere sau angajați ai I.L. S.R.L. și ai stației de epurare ape uzate Corlătești, operată de A.U. S.R.L., prin acțiuni succesive și interconectate, nu au luat măsurile legale în ceea ce privește tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase și nepericuloase lichide, acestea fiind aruncate direct în canalul colector ce face legătura între punctul de lucru al societății I.L. S.R.L. din municipiul Ploiești, Bd. Petrolului, nr. 59, în parcul de rezervoare AFP C54, în incinta Rafinăriei ASTRA din județul Prahova și stația de epurare ape industriale Corlătești, operată de A.U. S.R.L. (amplasată în municipiul Ploiești, str. Corlătești, județul Prahova, terasa mal drept al pârâului Dâmbu). Ulterior, deșeurile periculoase și nepericuloase aruncate erau deversate în pârâul Dâmbu prin gura de vărsare ce face legătura între stația de epurare ape uzate Corlătești, operată de A.U. S.R.L. și pârâu, acest lucru creând premisele unei vulnerabilități reale în domeniul mediului și implicit al sănătății populației. Inculpata I.L. S.R.L., prin inculpatul G.V., administrator în fapt al societății, ajutat totodată și de alte persoane din anturajul său, se ocupa de colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase la punctul de lucru al societății din municipiul Ploiești, Bd. Petrolului, nr. 59, în parcul de rezervoare AFP C54, în incinta Rafinăriei ASTRA. Ulterior, prin angajații societății, în special inculpații M.I. și M.M., acele deșeuri erau aruncate în canalizarea Rafinăriei Astra, nefiind tratate în niciun fel, iar stația de epurare ape industriale Corlătești, operată de inculpata A.U. S.R.L., prin inculpatul D.V., în calitate de responsabil stație de epurare, evacua în pârâul Dâmbu deșeurile venite de la Rafinăria Astra, respectiv de la I.L. S.R.L., prin conducta de canalizare ce leagă cele două societăți', se menționează în comunicat.
Potrivit procurorilor, în activitatea infracțională persoanele din conducerea celor două societăți s-au folosit de angajații care se ocupau în concret de gestiunea deșeurilor pe amplasamentele societăților, precum și de cei ce gestionau fluxul de evidență contabilă, coinculpați sau suspecți în cauză, care, cunoscând natura activităților desfășurate, au fost implicați în mod direct în activitățile de eliminare a deșeurilor periculoase și nepericuloare fără respectarea prevederilor legale în domeniu.
Patru inculpați au fost arestați preventiv în acest dosar în luna martie, iar în motivarea Judecătoriei Ploiești la decizia de arestare preventivă se preciza că aceștia au sfidat autoritățile prin perseverența infracțională.
Astfel, judecătorul de drepturi și libertăți a reținut că, deși societățile implicate au fost supuse unui control de către organele de poliție, cei patru inculpați au continuat activitatea infracțională în aceeași manieră, 'sfidând autoritățile prin perseverența infracțională'.
'Inculpații au dovedit că în stare de libertate nu sunt capabili să respecte normele de conviețuire socială, existând suspiciunea rezonabilă că aceștia au săvârșit infracțiunile pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventivă, astfel că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. Consecvența activității infracționale condițiile descoperirii acesteia, corelate cu amploarea activității infracționale, relevă o periculozitate deosebită a inculpaților, față de care organele judiciare trebuie să manifeste o atitudine promptă și reacție imediată, singura măsură preventivă de natură a produce efecte în raport de persoana inculpaților, de gravitatea faptelor și de modul și împrejurările comiterii acestora fiind măsura arestării preventive, prin înlăturarea temporară a inculpaților din comunitate', menționează sursa citată.
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News