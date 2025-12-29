Sărbătoare 29 decembrie. Un mare sfânt, pomenit de Biserică. Mulți români îi poartă numele

Pe data de 29 decembrie a fiecărui an se face pomenirea Sfinților14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod

Sărbătoarea zilei, 29 decembrie

Potrivit relatarilor biblice si Sfintei Traditii, Irod a fost foarte suparat la aflarea vestii ca in regatul sau se va naste un imparat caruia i se vor inchina toate popoarele. Astfel, Irod a poruncit celor trei magi sa-l anunte unde se afla Hristos, Imparatul Care S-a nascut: "Si trimitandu-i la Betleem, le-a zis: Mergeti si cercetati cu de-amanuntul despre Prunc si, daca Il veti afla, vestiti-mi si mie, ca, venind si eu, sa ma închin Lui" (Mt. 2, 8)

Mergand cei trei magi in Betleem sa se inchine lui Hristos, nu s-au mai intors la Ierusalim ca sa-l anunte pe Irod unde se afla dumnezeiescul Prunc. La porunca ingerului acestia s-au intors in tara lor urmand alta cale. Vazand ca a fost inselat de magi, Irod s-a maniat si a poruncit uciderea tuturor pruncilor de parte barbateasca, din tot Beleemul Iudeii si din imprejurimi, gandind ca astfel va ucide pe noul imparat. S-a implinit astfel prorocia: "Glas se aude in Rama, bocet si plangere amara. Rahila isi plange copiii (Ieremia 31: 15; Matei 2: 18). Irod credea ca daca ii va ucide pe toti pruncii, Il va ucide si pe Imparatul Hristos, ignorand insa, ca Imparatia Mantuitorului nu este din lumea aceasta.

Crima aceasta fara seaman s-a petrecut la un an dupa Nasterea Mantuitorului, cand Irod cauta Pruncul ca o fiara salbatica, ca sa il ucida. Prin voia lui Dumnezeu, familia sfanta si Pruncul Iisus s-au refugiat in Egipt si astfel a scapat de mania imparatului.



Tot in aceasta vreme, la porunca lui Irod, Zaharia, tatal Sfantului Ioan Botezatorul, pentru ca nu l-a dat pe fiul la moarte, a fost ucis de catre soldati in Templul din Ierusalim. Dupa moartea acestuia, Irod a pus la cale omorarea batranilor lui Israel, cei pe care ii intrebase despre Prunc, si care ii spusesera ca are sa se nasca in Betleemul Iudeii. Tot atunci au fost ucisi: Hircan, Marele Preot, si cei saptezeci de batrani ai Sinedriului.

Tot in acesta zi facem pomenirea:

Cuviosului Marcel, staretul Manastirii Achimitilor;

Cuviosului Parintelui nostru Tadeu Marturisitorul.

Sfintirii bisericii sfintilor patruzeci de Mucenici, ce se afla alaturi de Halcotetrapilu.

Cuviosului Parintele nostru Veniamin;

Cuviosului Parintele nostru Antinodor;

Cuviosului Gheorghe, episcopul Nicomidiei;

Sursa: CrestinOrtodox.ro, Calendar Ortodox