Actualitate· 1 min citire

Sindicatele din Educație, noi discuții la Cotroceni pe tema legii salarizării

Sindicatele din Educație sunt așteptate la Cotroceni

Sindicatele din Educație sunt așteptate la Cotroceni

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 10:34
Sursărealitatea.net

Sindicaliștii din Educație sunt așteptați azi, la Palatul Cotroceni, pentru o nouă rundă de discuții pe tema noii legi a salarizării. Înainte ca proiectul să ajungă în Parlament, vor avea loc consultări între liderii de sindicat din domeniile vizate și consilierii prezidențiali, au menționat surse politice pentru Realitatea Plus.

La întâlnirea tehnică de la Cotroceni va participa consilierul prezidențial Radu Burnete.

După discuția similară de săptămâna trecută, liderii marilor confederații au rămas cu numeroase nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării.

Cadrele didactice și-au menținut propunerea privind elaborarea unei noi grile de salarizare, menținerea indemnizației de dirigenție la 10% din salariu și păstrarea gradațiilor de merit.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sindicateeducatiepalatul cotrocenidiscutiinegocieri

Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe