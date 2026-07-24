Franța activează Mecanismul de Protecție Civilă al UE, după extinderea incendiilor din Gironde și evacuarea a 20.000 de persoane

Franța a cerut activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, după ce incendiile de vegetație din sud-vestul țării au scăpat de sub control. Cele mai grave probleme sunt în regiunea Gironde, unde mii de oameni au fost evacuați, iar suprafețe întinse de teren au fost distruse de flăcări.
Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va primi în scurt timp mai multe aeronave din alte state europene, care vor participa la operațiunile de stingere a incendiilor.
Macron: Situația rămâne extrem de tensionată
Liderul de la Paris a transmis că pompierii și echipele de salvare luptă fără întrerupere cu flăcările. Acesta a mulțumit statelor europene care au răspuns solicitării de ajutor.
„Situația rămâne extrem de tensionată în contextul incendiilor care afectează țara, în special în departamentul Gironde. Gândurile mele se îndreaptă către pompierii și echipele de salvare care luptă fără încetare în prima linie a flăcărilor. Franța a solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. În curând vom putea conta pe sprijinul a două avioane Canadair croate, două avioane Air Tractor portugheze și două elicoptere grele Black Hawk cehe și slovace. Această solidaritate concretă, rapidă și operațională reprezintă un sprijin prețios în această încercare”, a scris Emmanuel Macron.
Aproape 21.000 de persoane sunt evacuate
Aproximativ 12.000 de persoane au fost deja evacuate din sud-vestul Franței, iar autoritățile pregătesc mutarea altor 8.800 de oameni. Măsurile au fost luate pe măsură ce incendiile continuă să se extindă în regiunea Gironde. În jurul Golfului Arcachon, flăcările au distrus aproximativ 3.400 de hectare de teren. Circa 700 de pompieri participă la operațiunile de stingere.
Doi pompieri au murit în timpul intervențiilor
Doi pompieri au murit la începutul săptămânii, în timp ce încercau să stingă un alt incendiu izbucnit în apropierea aeroportului din Bordeaux. Mai multe zone din Franța au fost afectate de incendii puternice, pe fondul valurilor de căldură neobișnuit de lungi care au cuprins continentul european.