„Sufletul meu nu e de vânzare!” Cristela Georgescu, victima unei escrocherii uriașe pe internet. Avertisment pentru toți românii

Cristela Georgescu a tras un semnal de alarmă serios după ce imaginea ei a fost folosită ilegal în mai multe reclame mincinoase pe internet. Soția lui Călin Georgescu le-a spus clar urmăritorilor săi să nu cadă în plasă, deoarece toate clipurile care o arată promovând pastile de slăbit sau medicamente minune sunt trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ea a explicat că nu și-a dat niciodată acordul pentru așa ceva și că totul este o fraudă menită să păcălească oamenii. Cristela Georgescu a subliniat că nu a susținut niciodată soluții de tip „hocus-pocus” pentru sănătate și că reputația ei, construită cu greu din 2009 încoace, nu este de vânzare.

Mesajul ei este unul ferm și îi roagă pe oameni să fie extrem de prudenți. Românii sunt sfătuiți să nu cumpere nimic din ce văd în aceste reclame false, să nu își dea datele bancare și să nu trimită copii după acte, deoarece riscă să rămână fără bani sau să le fie furată identitatea. Ea a amintit că singurele informații reale vin doar de pe paginile ei oficiale și niciodată prin intermediari sau reclame dubioase.