Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 nov. 2026, 20:35

Traficul rutier este aproape paralizat în centrul Ploieștiului, joi seară, 19 noiembrie, din cauza nefuncționării semafoarelor pe tronsonul Poșta Mare - Caraiman.

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