Traficul rutier este aproape paralizat în centrul Ploieștiului, joi seară, 19 noiembrie, din cauza nefuncționării semafoarelor pe tronsonul Poșta Mare - Caraiman.
Semafoarele nu funcționează pe traseul cuprins între Poșta Mare și sensul giratoriu de la Caraiman, conform primelor informații disponibile.
Avarie electrică semnalată la RASP Ploiești
La Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești a fost semnalată o avarie Electrica. Potrivit datelor inițiale, sunt afectate străzile Gheorghe Doja și Constantin Brezeanu, precum și arterele adiacente.
Aplicația de trafic în timp real Waze indică, de asemenea, probleme majore de circulație pe acest traseu, confirmând aglomerația semnalată de șoferi.
Sfaturi pentru șoferi și incertitudini privind repararea
Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte regulile de prioritate la intersecțiile cu semafoare nefuncționale și, pe cât posibil, să evite zona centrală a municipiului.
Până în prezent nu se cunosc cauzele exacte ale defecțiunii, iar data la care va fi reluată funcționarea normală a sistemelor de semnalizare rămâne neclară.