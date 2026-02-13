Un vaccin oral împotriva poliomelitei de tip 2 a fost precalificat de OMS
Vaccinul îndeplineşte standardele internaţionale de calitate şi siguranţă
Un vaccin oral împotriva poliomielitei de tip 2, nOPV2, a fost precalificat, vineri, 13 februarie, de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), într-un pas care, conform estimărilor, va accelera demersurile de eradicare a acestei boli.
Precalificarea certifică faptul că vaccinul îndeplineşte standardele internaţionale de calitate şi siguranţă, permiţând agenţiilor ONU, precum UNICEF, să îl cumpere şi să îl distribuie pentru a fi folosit în cadrul campaniilor de imunizare.
Noul vaccin, conceput pentru a fi mai stabil genetic
Potrivit OMS, vaccinul nOPV2 este conceput pentru a fi mai stabil din punct de vedere genetic față de vaccinurile orale mai vechi împotriva poliomielitei, reducând riscul de apariţie a unor noi focare şi contribuind în acelaşi timp la stoparea transmiterii.
Această măsură vine în urma angajamentului din decembrie al liderilor mondiali de a furniza 1,9 miliarde de dolari pentru sprijinirea demersurilor de eradicare a bolii, în vederea protejării a 370 de milioane de copii în fiecare an, în ciuda recentelor tăieri bugetare.
Poliomielita, o afecţiune invalidantă şi potenţial letală, a fost eradicată în numeroase regiuni, dar continuă să circule.
