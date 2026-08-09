Vremea se întoarce pe dos. Unde lovesc ploile duminică, 9 august

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 09:37

După mai multe zile cu temperaturi extreme, vremea începe să se schimbe în România. Duminică, 9 august, valorile termice scad în mai multe regiuni, însă în sud și sud-vest va fi încă foarte cald.

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