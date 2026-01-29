Executivul urmăreşte contractarea unor împrumuturi

Guvernul estimează că va avea nevoie de 275 de miliarde de lei, pentru acoperirea deficitului bugetar - preconizat a trece de şase procente din PIB, dar şi pentru refinanţarea datoriei publice scadente în acest an, de 3,25 de miliarde de euro.

Executivul urmăreşte contractarea unor împrumuturi de aproximativ 170 de miliarde lei de pe piaţa internă, emiterea de euroobligaţiuni în valoare de 10 miliarde de euro pe piaţa externă.

Dar şi atragerea de împrumuturi avantajoase prin programe ale Uniunii Europene ca PNRR şi SAFE, sau de la instituţii financiare internaţionale.

Pentru 2027, guvernul intenţionează o primă emisiune de obligaţiuni în valoare de cel mult 5 miliarde de euro, în condiţiile în care, anul viitor, devin scadente trei emisiuni de eurooobligaţiuni în valoare totală de 4,35 de miliarde de dolari.