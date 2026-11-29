Asociațiile comercianților mici și mari avertizează că noul termen de valabilitate pentru carnea proaspătă de porc va crea probleme de aprovizionare până pe 19 decembrie.
Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au transmis un comunicat comun sâmbătă, în care atrag atenția asupra potențialelor dificultăți de aprovizionare cu carne de porc în perioada sărbătorilor de iarnă.
Reprezentanții celor două organizații susțin că magazinele ar putea reduce comenzile din cauza riscului ca produsele să nu fie vândute înainte de expirarea termenului stabilit. „Nimeni nu își va asuma să lanseze comenzi asupra cărora nu are siguranța că pot fi vândute în intervalul respectiv”, au transmis comercianții.
Potrivit asociațiilor, din cele opt zile prevăzute pentru comercializarea cărnii proaspete, o parte se consumă înainte ca produsele să ajungă pe rafturi. Procesul de răcire și scurgere a cărnii durează aproximativ o zi de la sacrificare, urmat de etape precum tranșarea, ambalarea, transportul și distribuția.
Comercianții estimează că intervalul efectiv de vânzare va fi considerabil mai scurt decât cele opt zile prevăzute de ordin. Astfel, carnea poate ajunge în magazine cu doar trei până la cinci zile înainte de expirarea termenului sau chiar mai târziu.
Asociațiile solicită modificarea urgentă a măsurii, invocând riscul reducerii comenzilor și al apariției unor dificultăți de aprovizionare într-o perioadă în care cererea crește semnificativ. Termenul de aplicare, stabilit pentru 19 decembrie, face ca efectele noilor reguli să fie resimțite chiar în apropierea sărbătorilor de Crăciun.
Comercianții atrag atenția că inclusiv persoanele care își fac cumpărăturile cu două-trei zile înainte de Crăciun ar putea întâmpina dificultăți în a găsi carne de porc în termenul de valabilitate în ziua sărbătorii.