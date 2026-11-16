Bugetul pe 2027: termen-limită pentru ministere
Buget 2027 / Profimedia
16 noiembrie este termenul-limită pentru transmiterea datelor privind bugetul pe 2027 în aplicația e-Buget. Premierul cere ministerelor reducerea cheltuielilor publice.
Luni, 16 noiembrie 2026, este ultima zi în care ministerele și celelalte instituții publice trebuie să finalizeze transmiterea datelor privind veniturile și cheltuielile estimate pentru anul 2027, prin aplicația e-Buget a Ministerului Finanțelor.
Termenul a fost prelungit după ce mai multe instituții nu au reușit să completeze toate informațiile solicitate pentru pregătirea viitorului buget de stat. Guvernul urmărește centralizarea datelor pentru a putea stabili prioritățile de finanțare și limitele de cheltuieli pentru anul viitor.
Ministerele trebuie să finalizeze raportările pentru bugetul pe 2027
Ordonatorii principali de credite au obligația de a transmite Ministerului Finanțelor estimările privind veniturile și cheltuielile instituțiilor pe care le coordonează.
Informațiile sunt introduse în platforma informatică e-Buget și vor fi utilizate pentru fundamentarea proiectului bugetului de stat pentru 2027.
Prelungirea termenului până la 16 noiembrie a fost necesară deoarece unele instituții nu completaseră toate datele solicitate. Autoritățile urmăresc să obțină o imagine de ansamblu asupra necesarului de finanțare, înainte de stabilirea sumelor care vor putea fi alocate fiecărui domeniu.
Procedura este esențială pentru construirea unui buget care să țină cont atât de necesitățile instituțiilor publice, cât și de obiectivele privind reducerea deficitului bugetar.
Premierul cere măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor publice
În paralel cu transmiterea estimărilor bugetare, premierul Luca Niculescu le-a solicitat miniștrilor să vină cu propuneri concrete pentru diminuarea cheltuielilor publice.
Executivul urmărește identificarea unor soluții prin care resursele bugetare să fie utilizate mai eficient, fără a compromite funcționarea instituțiilor și finanțarea domeniilor prioritare.
Reducerea cheltuielilor administrative și o mai bună prioritizare a investițiilor se numără printre direcțiile analizate în procesul de elaborare a bugetului pentru anul viitor.
Măsurile sunt importante și pentru respectarea țintei de deficit bugetar asumate de România.
De ce sunt importante datele transmise prin aplicația e-Buget
Estimările introduse de ministere și de ceilalți ordonatori de credite vor permite Ministerului Finanțelor să evalueze necesarul de finanțare pentru 2027.
Pe baza acestor informații vor fi analizate cheltuielile instituțiilor, programele de investiții, proiectele finanțate din fonduri europene și resursele necesare pentru desfășurarea activităților publice.
Totodată, centralizarea datelor va ajuta autoritățile să identifice domeniile în care sunt necesare ajustări și să stabilească limitele în care vor trebui construite bugetele instituțiilor.
Respectarea disciplinei bugetare este importantă și pentru menținerea credibilității financiare a României în relația cu investitorii și piețele internaționale.
Când ar putea fi aprobat bugetul României pentru 2027
Guvernul și-a exprimat intenția ca proiectul bugetului de stat pentru 2027 să fie prezentat și votat în Parlament până la finalul anului 2026.
Pentru atingerea acestui obiectiv, Ministerul Finanțelor trebuie să finalizeze centralizarea informațiilor, să analizeze propunerile instituțiilor și să stabilească limitele de cheltuieli.
După aprobarea acestora de către Guvern, ordonatorii principali de credite vor putea definitiva propriile proiecte de buget, în conformitate cu plafoanele stabilite.
Construcția bugetului pentru 2027 se desfășoară într-un context în care autoritățile trebuie să echilibreze necesarul de finanțare al instituțiilor publice cu obiectivul reducerii deficitului bugetar.
Termenul de 16 noiembrie reprezintă, astfel, o etapă importantă în pregătirea bugetului de stat pentru anul viitor, urmând ca după centralizarea tuturor datelor să fie conturată imaginea financiară a României pentru 2027.
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