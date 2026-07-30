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Economie· 1 min citire
Carburanții s-au scumpit din nou
Carburanti scumpire
Publicat30 iul. 2026, 08:54
SursăRealitatea Financiara
Scumpire de câțiva bani pentru carburanți.
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