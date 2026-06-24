Economie· 1 min citire

Fost ministru al Energiei: ”Victorie pentru România! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri!”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Prahova
Scris de Realitatea de Prahova Publicat: 24 iun. 2026, 20:57

Bogdan Ivan, deputat PSD și fost ministru al Energiei, a anunțat miercuri seară o victorie pentru România, după ce legea care permite continuarea şi finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a trecut de Curtea Constituţională. Bogdan Ivan, deputat PSD și fost ministru al Energiei, a anunțat miercuri seară o victorie pentru România, după ce legea care permite continuarea şi finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a trecut de Curtea Constituţională.

”Victorie pentru România”

”Victorie pentru România!!! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri! Legea care permite continuarea şi finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a trecut de Curtea Constituţională”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Social-democratul a sbliniat că după ani de blocaje, procese şi piedici puse de USR şi ONG-urile lor, România merge mai departe cu proiecte strategice pentru securitate energetică, producţie internă şi facturi mai mici pentru români.

”Astăzi s-a făcut dreptate pentru România”

”Să nu uităm că, atunci când apar dezechilibre în Sistemul Energetic Naţional, hidrocentralele sunt cele care intervin rapid, stabilizează reţeaua şi reduc dependenţa de importuri scumpe. Astăzi s-a făcut dreptate pentru România şi pentru românii care au nevoie de energie sigură şi ieftină”, a mai spus Bogdan Ivan.

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